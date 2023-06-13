В ОП звернулись до країн Заходу щодо постачання зброї

Українські воїни продовжують звільняти від ворога окуповані території.

Україна закликала західних союзників надати озброєння, у той час, коли російська агресія в Україні стала чудовою можливістю для багатьох європейських країн вигідно переозброїтися.

Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

Він зазначив, що союзники можуть віддати застаріле озброєння та отримати нові зразки техніки за рахунок стратегічних партнерів.

"Сьогодні ангари багатьох країн наповнені сучасною військовою технікою, що покрита пилом та не планується до використання. Питання: якщо головною стратегічною доктринальною загрозою для Європи є росія і війна з росією сьогодні йде в Україні – навіщо вам потрібно саме зараз стільки зброї? З ким у XXI столітті ви ще плануєте воювати на цьому континенті?" – наголосив радник ОП.

Подоляк закликав передати якомога більше зброї безпосередньо на поле бою та "вмиротворити" агресора тут і зараз.