CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗ початку 2020 року в Україні сталося понад 13 тисяч пожеж у житловому секторі, вогонь забрав більш ніж 800 життів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В оселях українців цьогоріч сталося понад 13 тисяч пожеж - ДСНС
"Кількість пожеж у житловому секторі країни вже сягнула позначки у більш ніж 13 тисяч випадків"
Фото:ДСНС
Про це інформує ДСНС, передає Укрінформ.
"Кількість пожеж у житловому секторі країни вже сягнула позначки у більш ніж 13 тисяч випадків", - ідеться у повідомленні.
У відомстві додали, що з початку року пожежі в оселях забрали життя вже більш ніж 800 людей, ще понад 500 зазнали травми різної міри тяжкості. При цьому врятувати вдалося понад 700 осіб.
У зв'язку з цим ДСНС вкотре закликає дотримуватися правил протипожежної безпеки, зокрема:
- не палити у ліжку;
- слідкувати за станом та справністю електромережі;
- у разі виходу з приміщень не залишати увімкненими телевізори, праски тощо;
- не залишати малолітніх дітей без нагляду, не дозволяти їм бавитися сірниками;
- уникати перевантаження електричних мереж, не вмикати одночасно побутові електроспоживачі великої потужності;
- подбати про захист помешкання від грозових розрядів, адже блискавки нерідко можуть стати причиною займання.
"Лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню", - наголошують у рятувальній службі.
Нагадаємо, що з початку травня на водоймах країни потонуло 47 людей, з них семеро – за останню добу.
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