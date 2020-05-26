В оселях українців цьогоріч сталося понад 13 тисяч пожеж - ДСНС

"Кількість пожеж у житловому секторі країни вже сягнула позначки у більш ніж 13 тисяч випадків"

З початку 2020 року в Україні сталося понад 13 тисяч пожеж у житловому секторі, вогонь забрав більш ніж 800 життів.

Про це інформує ДСНС, передає Укрінформ.

"Кількість пожеж у житловому секторі країни вже сягнула позначки у більш ніж 13 тисяч випадків", - ідеться у повідомленні.

У відомстві додали, що з початку року пожежі в оселях забрали життя вже більш ніж 800 людей, ще понад 500 зазнали травми різної міри тяжкості. При цьому врятувати вдалося понад 700 осіб.

У зв'язку з цим ДСНС вкотре закликає дотримуватися правил протипожежної безпеки, зокрема:

не палити у ліжку;

слідкувати за станом та справністю електромережі;

у разі виходу з приміщень не залишати увімкненими телевізори, праски тощо;

не залишати малолітніх дітей без нагляду, не дозволяти їм бавитися сірниками;

уникати перевантаження електричних мереж, не вмикати одночасно побутові електроспоживачі великої потужності;

подбати про захист помешкання від грозових розрядів, адже блискавки нерідко можуть стати причиною займання.

"Лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню", - наголошують у рятувальній службі.

Нагадаємо, що з початку травня на водоймах країни потонуло 47 людей, з них семеро – за останню добу.