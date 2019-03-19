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В Осло учень молодших класів поранив ножем чотирьох співробітників школи

У поліції причину такого вчинку школяра не назвали
У столиці Норвегії учень молодших класів поранив ножем чотирьох педагогів.
В Осло учень молодших класів поранив ножем чотирьох співробітників школи Фото: Михайло Гема

Інцидент стався в новій початковій школі Brynseng на сході Осло. За попередніми даними, учень молодших класів схопив ножа для різання хліба в шкільній їдальні й напав на вчителя.

"Медична допомога знадобилася чотирьом працівникам школи. На території навчального закладу перебувають поліцейські патрулі, проводиться опитування свідків", - розповіли в поліції, інформує Independent.

Згодом представник поліції Арве Реттеруд уточнив, що педагоги дістали лише легкі поранення.

ЗМІ описують винуватця події як "дуже юного хлопчика, якого вже затримали".

Нагадаємо, підліток напав із ножем на вчителя і школярів у білоруському райцентрі Столбці.

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19 03 2019 15:50
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