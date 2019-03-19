НОВИНИУ столиці Норвегії учень молодших класів поранив ножем чотирьох педагогів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Осло учень молодших класів поранив ножем чотирьох співробітників школи
У поліції причину такого вчинку школяра не назвали
Фото: Михайло Гема
Інцидент стався в новій початковій школі Brynseng на сході Осло. За попередніми даними, учень молодших класів схопив ножа для різання хліба в шкільній їдальні й напав на вчителя.
"Медична допомога знадобилася чотирьом працівникам школи. На території навчального закладу перебувають поліцейські патрулі, проводиться опитування свідків", - розповіли в поліції, інформує Independent.
Згодом представник поліції Арве Реттеруд уточнив, що педагоги дістали лише легкі поранення.
ЗМІ описують винуватця події як "дуже юного хлопчика, якого вже затримали".
Нагадаємо, підліток напав із ножем на вчителя і школярів у білоруському райцентрі Столбці.
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