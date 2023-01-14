В останній момент росія скасувала сьогоднішній запланований обмін полоненими

Також росія активізувала спецоперації, покликані розхитувати суспільні настрої в Україні

Сьогодні російська сторона скасувала черговий обмін полоненими, запланований на суботу, 14 січня, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Також росія активізувала спецоперації, покликані розхитувати суспільні настрої в Україні. Ворог використовує як інформаційні приводи заходи, організовані на підтримку військовополонених", - йдеться в повідомленні.

"На жаль, сьогоднішня акція на Майдані Незалежності не стала винятком. Підконтрольні росії ресурси поширюють в медіапросторі ворожої наративи, які фактично закликають до капітуляції України у війні проти агресора. Так, кремлівські медіаресурси вже поширили повідомлення, що на акції в Києві нібито вимагали «припинити бойові дії та почати перемовини з росією», а також «звернулися до посольств з вимогою припинити поставки озброєння", - зазначили у Координаційному штабі.

На сьогодні, 14 січня, був запланований черговий обмін полоненими з російською стороною. Проте в останній момент його було скасовано за ініціативи росіян, і про причини такого рішення не складно здогадатися.

"Ворог продовжує докладати зусиль, щоби розхитати українське суспільство зсередини, використовуючи для цього горе родин, якого сам же і завдав. Триває жорстока і кривава війна, яку розпочала путінська росія. Як би не ворог не показував, що йому не шкодять втрати, але вони для нього надзвичайно болючі. Тільки на взятих у полон власних командирів та солдат росіяни згодні міняти наших військових", - сказано в повідомленні.

У Координаційному штабі зауважили, що перемога України зможе визволити всіх полонених, отримати компенсації від росії за завдану шкоду та захистити майбутні покоління українців від російського імперіалізму на тривалий час.

Українців закликають не допомагати своїми несвідомими діями ворожій пропаганді.