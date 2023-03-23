Дві палати парламенту Великої Британії сьогодні ухвалили рішення про заборону тіктоку з міркувань безпеки.

Комісії Палати громад і Палати лордів оголосили, що тікток заблокують для усіх парламентських пристроїв і ширшої парламентської мережі Об'єднаного Королівства.

Про це повідомляє Sky News.

"Кібербезпека є пріоритетом для парламенту, однак ми не коментуємо конкретні деталі наших засобів контролю кібер- або фізичної безпеки, політики або інцидентів", – йдеться у заяві.

Але тікток все ще можна буде використовувати на особистих пристроях під час перебування у парламенті у разі, якщо пристрої не підключені до парламентської мережі Wi-Fi.

Днями в Британії заборонили використання китайського застосунку "Тікток" на робочих телефонах міністрів і державних службовців з міркувань безпеки.

Тікток також заборонили на офіційних пристроях у США, Канаді, Бельгії, Індії, Данії, Чехії та Новій Зеландії.