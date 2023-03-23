В парламенті Британії заблокують тікток
Комісії Палати громад і Палати лордів оголосили, що тікток заблокують для усіх парламентських пристроїв і ширшої парламентської мережі Об'єднаного Королівства.
Про це повідомляє Sky News.
"Кібербезпека є пріоритетом для парламенту, однак ми не коментуємо конкретні деталі наших засобів контролю кібер- або фізичної безпеки, політики або інцидентів", – йдеться у заяві.
Але тікток все ще можна буде використовувати на особистих пристроях під час перебування у парламенті у разі, якщо пристрої не підключені до парламентської мережі Wi-Fi.
Днями в Британії заборонили використання китайського застосунку "Тікток" на робочих телефонах міністрів і державних службовців з міркувань безпеки.
Тікток також заборонили на офіційних пристроях у США, Канаді, Бельгії, Індії, Данії, Чехії та Новій Зеландії.