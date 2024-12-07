В Парижі пройшла зустріч Зеленського з Трампом та Макроном

Зустріч тривала приблизно півгодини

У Парижі в Єлисейському палаці відбулася тристороння зустріч за участі президента України Володимира Зеленського, президента Франції Еммануеля Макрона та обраного президента США Дональда Трампа.

Про це повідомив канал BFMTV.

Зеленський прибув до Єлисейського палацу увечері. За даними каналу зустріч відбулася о 17.30.

"Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу о 17:30. Український президент приєднався до Еммануеля Макрона та Дональда Трампа для участі у тристоронній зустрічі", – йдеться у повідомленні.