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В Парижі пройшла зустріч Зеленського з Трампом та Макроном

07 грудня 2024, 20:55
В Парижі пройшла зустріч Зеленського з Трампом та Макроном
Скриншот з відео
Зустріч тривала приблизно півгодини
У Парижі в Єлисейському палаці відбулася тристороння зустріч за участі президента України Володимира Зеленського, президента Франції Еммануеля Макрона та обраного президента США Дональда Трампа.
 
Про це повідомив канал BFMTV.
 
Зеленський прибув до Єлисейського палацу увечері. За даними каналу зустріч відбулася о 17.30.
 
"Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу о 17:30. Український президент приєднався до Еммануеля Макрона та Дональда Трампа для участі у тристоронній зустрічі", – йдеться у повідомленні.
 
Пізніше стало відомо, що тристороння зустріч тривала приблизно півгодини. Про це журналістам повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров.
 
Прессекретар глави держави зазначив, що Зеленський, Макрон і Трамп після зустрічі заяв не робили.

 

Дональд ТрампЕмануель Макронвійна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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