В Північній Македонії проходять президентські і парламентські вибори
Про це повідомляє агенція Reuters.
Виборчі дільниці відкрились о 7 годині за місцевим часом і закриються о 19:00.
Виборча комісія почне оголошувати результати з 3360 виборчих дільниць сьогодні ввечері.
Ймовірно, права опозиція переможе правлячу партію, яка не змогла просунутись у переговорах про вступ до Євросоюзу і викорінити корупцію.
Шанси є в опозиційної партії "Внутрішня македонська революційна організація – Демократична партія македонської національної єдності" в першому турі виборів засвідчують, що виборці розчаровані правлячими соціал-демократами.
Два тижні тому у Північній Македонії пройшов перший тур президентських виборів.