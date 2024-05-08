В Північній Македонії проходять президентські і парламентські вибори

Сьогодні в країні проходить другий тур президентських і парламентських виборів.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Виборчі дільниці відкрились о 7 годині за місцевим часом і закриються о 19:00.

Виборча комісія почне оголошувати результати з 3360 виборчих дільниць сьогодні ввечері.

Ймовірно, права опозиція переможе правлячу партію, яка не змогла просунутись у переговорах про вступ до Євросоюзу і викорінити корупцію.

Шанси є в опозиційної партії "Внутрішня македонська революційна організація – Демократична партія македонської національної єдності" в першому турі виборів засвідчують, що виборці розчаровані правлячими соціал-демократами.

Два тижні тому у Північній Македонії пройшов перший тур президентських виборів.