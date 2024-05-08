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В Північній Македонії проходять президентські і парламентські вибори

08 травня 2024, 11:24
В Північній Македонії проходять президентські і парламентські вибори
facebook.com MFA North Macedonia
Сьогодні в країні проходить другий тур президентських і парламентських виборів.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Виборчі дільниці відкрились о 7 годині за місцевим часом і закриються о 19:00. 

Виборча комісія почне оголошувати результати з 3360 виборчих дільниць сьогодні ввечері. 

Ймовірно, права опозиція переможе правлячу партію, яка не змогла просунутись у переговорах про вступ до Євросоюзу і викорінити корупцію. 

Шанси є в опозиційної партії "Внутрішня македонська революційна організація – Демократична партія македонської національної єдності" в першому турі виборів засвідчують, що виборці розчаровані правлячими соціал-демократами.

Два тижні тому у Північній Македонії пройшов перший тур президентських виборів.

 
вибориПівнічна Македонія

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