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В Польщі криза в новому уряді: Дуда обіцяє накласти вето на бюджет

24 грудня 2023, 10:49
В Польщі криза в новому уряді: Дуда обіцяє накласти вето на бюджет
В Польщі спалахнула перша серйозна криза у відносинах між новим прем’єр-міністром Дональдом Туском і президентом Анджеєм Дудою, адже вони політичні та ідеологічні опоненти.

Про це йдеться в його пості в X (Twitter).

На соціальній платформі X (Twitter) Дуда розкритикував проект державного бюджету. 

"Я вирішив накласти вето на проєкт бюджету на 2024 рік, в якому передбачено 3 мільярди злотих на державні медіа. На це не може бути згоди з огляду на кричуще порушення Конституції та принципів демократичної правової держави. Державні медіа повинні бути спочатку справедливо і законно відновлені", - йдеться в дописі.

За його словами, після Різдва негайно подасть до Сейму власний проєкт держбюджету і закликав спікера Сейму Шимона Головню та спікерку Сенату Малгожату-Кідаву Блонську терміново скликати обидві палати, щоб розглянути та ухвалити цей законопроєкт пізніше цього року.

"Спроба фінансувати державні ЗМІ за допомогою бюджетного законопроєкту (парламентською більшістю) є неприйнятною в нинішній ситуації. У моєму законопроєкті всі інші бюджетні видатки – на чолі з підвищенням заробітної плати вчителям – будуть збережені", - додав Дуда.

 
ПольщабюджетветоДУДА

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