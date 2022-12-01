В Польщі назвали скільки ППО Patriot планує передати Німеччина

Німеччина запропонувала передати Польщі вісім одиниць ППО Patriot. Міністр оборони Маріуш Блащак закликав Берлін дозволити розташувати їх в Україні.

Про це пише місцеве видання Do Rzeczy.

За словами Блащака, найкраще ППО працюватиме, якщо розташувати його на Заході України. Як він пояснив, таку рекомендацію отримав від офіцерів протиракетної та зенітної оборони.

Міністр оборони зауважив, що вищезгадане розташування є ідеальним з кількох причин:

- захист польського кордону й території України;

- через захист критичної інфраструктури України, українцям не потрібно буде покидати свої домівки.

"Я також не розумію аргумент про необхідність навчання, який часто наводять, – увесь час країни, що підтримують, навчають українців використанню багатьох сучасних систем озброєння, зокрема й таких складних, як пускові установки HIMARS або система NASAMS", – додав Блащак.