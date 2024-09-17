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В Польщі не змогли набрати український легіон

17 вересня 2024, 09:48
В Польщі не змогли набрати український легіон
Фото: з вільного доступу
Поляки очікують на зголошення достатньої кількості українців, щоб почати формувати легіон.

Наразі в Польщі не вдалося набрати достатню кількість громадян України для формування бригади Українського легіону. 

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю Європейській правді.

"Ми зі свого боку давно все зробили. Тепер чекаємо на українських призовників чи добровольців", - заявив Сікорський.

Він додав, що кілька тисяч українців у Польщі зареєструвалися в українській базі даних, щоб оновити місце проживання, а отже повідомили, що "теоретично доступні".

Проте, за даними міністра, добровольців, готових сформувати бригаду, досі недостатньо.

Угода про гарантії безпеки між Україною і Польщею, передбачає створення в Польщі добровольчого легіону з можливою участю іноземців. Добровольці отримають підготовку від союзників із Польщі, Литви та інших країн ЄС, а сам легіон буде оснащений найкращим обладнанням від українських міжнародних партнерів.

 
Польщавійна в УкраїніУкраїнський легіон

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