В Польщі не змогли набрати український легіон

Поляки очікують на зголошення достатньої кількості українців, щоб почати формувати легіон.

Наразі в Польщі не вдалося набрати достатню кількість громадян України для формування бригади Українського легіону.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю Європейській правді.

"Ми зі свого боку давно все зробили. Тепер чекаємо на українських призовників чи добровольців", - заявив Сікорський.

Він додав, що кілька тисяч українців у Польщі зареєструвалися в українській базі даних, щоб оновити місце проживання, а отже повідомили, що "теоретично доступні".

Проте, за даними міністра, добровольців, готових сформувати бригаду, досі недостатньо.

Угода про гарантії безпеки між Україною і Польщею, передбачає створення в Польщі добровольчого легіону з можливою участю іноземців. Добровольці отримають підготовку від союзників із Польщі, Литви та інших країн ЄС, а сам легіон буде оснащений найкращим обладнанням від українських міжнародних партнерів.