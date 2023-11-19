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В Польщі розбився автобус з українцями: є жертви

19 листопада 2023, 17:02
В Польщі розбився автобус з українцями: є жертви
Фото: з вільних джерел
В Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса на українській реєстрації, в якій загинули дві жінки та дитина.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Внаслідок ДТП загинули троє українців: дві жінки та дитина шести років. Інші четверо громадян отримали травми різного ступеню тяжкості. Вони госпіталізовані, зараз їм надається необхідна медична допомога в лікарнях сусідніх міст", - заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

На місце аварії виїхав український консул для надання українцям консульської допомоги. Генеральне консульство України в Любліні взаємодіє з польськими правоохоронцями в контексті з‘ясування всіх обставин аварії, контролює лікування постраждалих громадян.

ДТП сталася в неділю близько 4:30 ранку. На прямій ділянці дороги водій автобуса раптово з’їхав ліворуч і врізався в дерево на узбіччі.

В автобусі засобі перебувало 10 осіб: всі громадяни України. 

Життя двох жінок і шестирічної дівчинки врятувати не вдалося. 

Решту пасажирів доставили до лікарні.

 
ПольщаДТПукраїнці

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