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В Польщі розповіли, скільки українських дітей відвідують школи і садки

24 листопада 2023, 15:59
В Польщі розповіли, скільки українських дітей відвідують школи і садки
Міністерство освіти і науки Польщі заявило, що приблизно 300 тисяч українських дітей відвідують школи та дитячі садки країни.

Про це пише Rzeczpospolita.

Згідно з даними Міністерства, яке отримало видання, 183 461 учнів з України, які приїхали до Польщі після початку повномасштабного вторгнення росії і мають статус біженця, ще 103 073 це українці, які не мають такого статусу, але були в країні до війни.

МОН заявляє, що відмінності між двома групами, наприклад, найбільша кількість учнів з України, які приїхали до Польщі до повномасштабної війни, навчається в гімназіях - майже 39 тисяч, ще 32 - в початкових школах.

Серед українських біженців у вищих навчальних закладах навчається більше 11 тисяч, а в початкових школах майже 113 тисяч. 

В дитячих садках числяться 42,5 тисячі українських дітей, з яких 28 тисяч це біженці.

Дані МОН показують, що на сьогодні 1 719 257 громадян України легально проживають у Польщі і мають статус біженців через війну, з них 35,8%: особи віком до 18 років і ще майже 1,5 мільйона – це українці, які були в країні до війни.

Ми також писали, що в Польщі мали оновити овлять закон про допомогу біженцям з України.

 

Польщадітибіженці

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