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ПОЛІТИКА

В Польщі відреагували на плани лукашенка "налагодити відносини" із Варшавою

12 серпня 2023, 16:01
В Польщі відреагували на плани лукашенка
Фото: kp.by
білоруський диктатор олександр лукашенко 11 серпня сказав, що хоче налагодити відносини з Польщею.

Слова олександра лукашенка про необхідність налагодити відносини із Польщею не містять жодної конкретики і є порожніми.

Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський, повідомляє Polsat News.

Раніше лукашенко заявив, що нібито доручив "налагодити відносини" з Польщею, яку перед цим звинувачував в "підготовці агресії" проти білорусі. 

"Я доручав прем'єр-міністру зв'язатися з ними. Якщо вони хочуть, будемо розмовляти, налагоджувати стосунки. Ми сусіди, а сусідів не обирають, вони від Бога", - заявив диктатор. 

Як відзначив Яблонський, білорусь повинна:

  • припинити атакувати кордон;
  • звільнити політичних в'язнів; 
  • припинити вести пропаганду проти Польщі. 

За словами заступника глав МЗС Польщі, саме білорусь довела до таких поганих відносин між країнами, враховуючи те, що Варшава немає жодних поганих намірів проти сусіда. 

"Наразі, поки ми говоримо, йдуть атаки на польський кордон. Це порожні слова, вкотре ми чуємо такі заяви, але жодної конкретики за цим не було", - додав Яблонський. 

білорусь та росія направили до Сувальського перевалку близько сотні бойовиків ПВК "Вагнера". Тим часом у Варшаві не виключають, що найманців можуть використати для провокацій.

відносиниБілорусьПольща

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