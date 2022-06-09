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В Польщі завершується період обміну гривні на злоті

У пʼятницю завершується термін, коли українці у Польщі мають змогу обмінювати готівкові гривні на злоті.
В Польщі завершується період обміну гривні на злоті Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
 
10 вересня завершується дія угоди між Національним банком Польщі та PKO Bank Polski щодо обміну українцями готівкової гривні на польські злоті у відділеннях цього комерційного банку на території Польщі.
 
Ця програма була започаткована на основі угоди, укладеної між Національним банком України та Національним банком Польщі. 
 
Вона дала можливість українцям, що через війну вимушено покинули Україну та перебувають у Польщі, використати наявну в них готівкову гривню для задоволення життєвих потреб.
 
Станом на 5 вересня за понад 5 місяців дії угоди українці обміняли майже 700 млн грн на злоті в Польщі. Попит на такі операції значно знизився у останні місяці.
 
 
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06 09 2022 19:54
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