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В Польщу доїхали чергові танки і гаубиці з Південної Кореї

22 березня 2023, 14:09
В Польщу доїхали чергові танки і гаубиці з Південної Кореї
До польського порту в Гдині доставили з Південної Кореї 5 чергові танків K2 і 12 самохідних артилерійських установок K9.

Про це сьогодні у Варшаві заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

Про це він написав в Twitter.

"Сьогодні до порту у Гдині прибуло судно, яке доставило до Польщі чергові корейські танки K2 і гаубиці K9. Відтак ми поповнюємо наші військові частини технікою з Південної Кореї, це виконання наших минулорічних контрактів",- заявив міністр.

І додав, що південнокорейські танки та САУ потраплять на озброєння 16-ї механізованої дивізії у Вармінсько-Мазурському воєводстві, що межує з Калінінградською областю росії.

Польський віце прем'єр назвав невипадковим те, що техніку буде направлено до цього військового об’єднання, оскільки йдеться про створення такої сили, яка відлякуватиме агресора.

"путіну варто декілька разів подумати, перш ніж він вирішить ухвалити погане рішення атакувати Польщу, оскільки польські збройні сили стають дедалі сильнішими, вони оснащені сучасною технікою. Це практична реалізація доктрини стримування та оборони, доктрини Північноатлантичного альянсу", - сказав Маріуш Блащак.

До Польщі доставлено 5 танків K2 і 12 гаубиць K9.

ПольщаПівденна Кореятанкисаук2

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