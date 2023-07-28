В Польщу з білорусі рветься рекордна кількість нелегалів
28 липня 2023, 14:48
Фото: з вільного доступу
Майже 300 нелегальних мігрантів за добу намагалися прорватись в Польщу з бр, це рекорд для цього року.
Про це повідомляє Польська прикордонна охорона.
Вчора співробітники Підляського відділення прикордонної охорони виявили 292 білоруса, кілька з них намагалися на понтоні перетнути прикордонну річку Свислоч, але, помітивши польських прикордонників, повернулися назад до білорусі.
"Також затримано громадянина України, який перевозив автобусом 26 мігрантів", - сказали прикордонники.