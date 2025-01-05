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В Польщу з росії залетіла повітряна куля

05 січня 2025, 18:44
В Польщу з росії залетіла повітряна куля
Минулого року в одному із воєводств було знайдено кілька таких предметів.

У Польщі виявили невідому повітряну кулю, яка могла залетіти на польську територію з росії. 

Про це інформує польське радіо RMF FM.

Кулю знайшли в лісі біля міста Простки Вармінсько-Мазурського воєводства працівники одного з лісництв і повідомили про нього в поліцію.

Перевірка підтвердила, що це метеорологічний прилад, який використовується для вимірювання температури.

На повітряній кулі виявили написи кирилицею. В Польщі припускають, що куля прилетіла з Калінінградської області рф.

В 2024 році у Вармінсько-Мазурському воєводстві було знайдено кілька таких предметів.

Крім куль на територію польщу залітали й інші повітряні цілі. 

Так, 15 листопада 2022 дві ракети рф впали на території Польщі – уряд скликає Комітет з питань безпеки і оборони.

 

ПольщаПовітряна куля

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