В Польщу з росії залетіла повітряна куля

Минулого року в одному із воєводств було знайдено кілька таких предметів.

У Польщі виявили невідому повітряну кулю, яка могла залетіти на польську територію з росії.

Про це інформує польське радіо RMF FM.

Кулю знайшли в лісі біля міста Простки Вармінсько-Мазурського воєводства працівники одного з лісництв і повідомили про нього в поліцію.

Перевірка підтвердила, що це метеорологічний прилад, який використовується для вимірювання температури.

На повітряній кулі виявили написи кирилицею. В Польщі припускають, що куля прилетіла з Калінінградської області рф.

В 2024 році у Вармінсько-Мазурському воєводстві було знайдено кілька таких предметів.

Крім куль на територію польщу залітали й інші повітряні цілі.

Так, 15 листопада 2022 дві ракети рф впали на території Польщі – уряд скликає Комітет з питань безпеки і оборони.