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У польському уряді чекають швидкого перемир'я в Україні

12 грудня 2024, 11:11
У польському уряді чекають швидкого перемир'я в Україні
Джерело: krymsos.com
Відновлення України може розпочатися у другій половині 2025 року.
Незважаючи на все ще надзвичайно складну ситуацію на фронті, перспектива припинення вогню в Україні швидко наближається. Відновлення України може розпочатися у другій половині 2025 року.
 
Про це в інтерв'ю РАР заявив повноважний представник польського уряду щодо відновлення України Павло Коваль.
 
За його словами, війна не закінчиться швидко. "Максимум буде припинення вогню" та закінчення гарячої фази конфлікту. Питання в тому, за яких умов це відбудеться, тому що, як він наголосив, "розморожування" війни не буде проблемою для росії.
 
У відповідь на запитання, чи припинення вогню відповідно до нинішніх ліній фронту де-факто означатиме безповоротну втрату території Україною, Коваль відповів негативно.
 
"Сьогодні є путін, завтра його не буде", - сказав Коваль, зазначивши, що Захід орієнтований не на нинішній стан ситуації, а на визнані міжнародним правом кордони української держави.
 
"Зараз видається, що всі готуються до відновлення наступного року, що воно скоро почнеться. За моїми оцінками, це почнеться в другій половині наступного року", - розповів він.

 

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