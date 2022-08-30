НОВИНИПерше з початку російського вторгнення судно Fulmar S прибуло для навантаження соняшникового шротуПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В порт "Південний" зайшло перше, від початку війни, судно для завантаження
Фото: порт Південний
Морський торговий порт "Південний", розташований на сході Одеської області, відновив обробку вантажів. Про це повідомляє прес-служба підприємства.
"Перше від початку війни судно прибуло під завантаження соняшникового шроту. 29 серпня Fulmar S було пришвартовано до 6 причалу. Судно зайшло у межах реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та харчів з українських портів. Ця важлива для країни та підприємства подія допомагає бачити позитивні перспективи у відбудові вантажних перевезень!, - йдеться у повідомленні.
"Ми розуміємо важливість відновлення експорту української аграрної продукції. Колектив підприємства чекав на судна, готувався до переробки та з натхненням виконує всі роботи. На балкер Fulmar S буде завантажено 9 500 тонн шроту. Морський торговий порт Південний ефективно обробляє вантажі українських експортерів задля виконання умов "зернової угоди "і підтримки української економіки", - сказав директор порту Олександр Олійник.
Нагадаємо, 30 серпня 2022 року із портів України одночасно вийшли шість кораблів із зерном. Майже за місяць роботи зернового коридору Україна відправила понад 60 суден з майже 1,5 млн тонн агропродукції.
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30 08 2022 16:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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