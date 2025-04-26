В порту Ірану пролунав вибух. Є загиблі та поранені

Унаслідок вибуху четверо людей загинуло і понад 500 отримали поранення.

У суботу, 26 квітня, в порту на півдні Ірану стався потужний вибух і пожежа, ймовірно пов'язані з вантажем хімічного інгредієнта, що використовується для виготовлення ракетного палива. Унаслідок вибуху четверо людей загинуло і понад 500 отримали поранення.

Про це повідомляє Mehr News.

У повітря піднявся стовп диму з району Шахід Раджаї портового комплексу. Надзвичайники підтвердили, що жертв четверо. Також відомо про 516 постраждалих. Під завалами можуть бути інші люди.

Державне агентство новин Mehr повідомляє, що гелікоптери скидають воду, аби загасити пожежу, що спалахнула після вибуху. Уламки розлетілися на велику територію, багато будівель у портовому комплексі значно пошкоджені. У радіусі кількох кілометрів вибило шибки. Порт тимчасово закрили та призупинили морські операції.

Президент Ірану Масуд Пезешкіян наказав розслідувати причини події. Він зазначив, що міністр внутрішніх справ вирушив у постраждалий регіон, щоб побачити масштаби аварії. За даними державного мовника IRIB, вибух стався в зоні зберігання хімічних речовин і сірки. Влада зазначила, що встановлення точної причини займе певний час.