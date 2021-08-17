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В порту турецької Аланії згоріли чотири туристичні катери

Берегова охорона та пожежники боролися з вогнем з суші та з моря
У порту турецької Аланії згоріли чотири туристичні катери. За попередньою інформацією, жертв немає.
В порту турецької Аланії згоріли чотири туристичні катери Фото: www.trthaber.com

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на TRT Haber.

"Пожежа спалахнула на туристичному катері, що стояв на якорі в порту в районі Тюрклер. Причина пожежі невідома. Полум'я поширилося ще на три човни", - йдеться у повідомленні.

Берегова охорона та пожежники боролися з вогнем з суші та з моря.

Унаслідок інциденту одну людину, яка постраждала від диму, доправили до лікарні.

За попередньою інформацією, під час пожежі на човнах не було людей. Після гасіння вогню судна додатково оглянуть. Розслідування інциденту триває.

Зазначається, що два човни згоріли повністю, ще два стали непридатними для використання.

У порту проводять роботи з очищення від попелу та сміття після пожежі. Вхід у порт закрили.

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17 08 2021 14:58
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