CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа останні кілька днів майже 30 людей постраждало від масштабних лісових пожеж у Португалії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Португалії почались лісові пожежі
Повідомляється про десятки постраждалих
Серед постраждалих 17 цивільних і 12 пожежників.
До гасіння лісів залучено понад 3 тисячі пожежників та понад 60 спеціальних повітряних суден.
Прем'єр-міністр Португалії Антоніо Коста відклав свою поїздку до Мозамбіка цього тижня "з огляду на прогнози погоди, які вказують на дуже серйозне погіршення ризику пожеж у сільській місцевості". Також президент країни Марселу Ребелу де Соуза скасував свою поїздку до Нью-Йорка, де він мав виступити на Економічній і соціальній раді ООН.
За даними метеорологів, на цьому тижні в Португалії очікується температури до 43 градусів.
Тим часом у сусідній Іспанії через масшатбні лісові пожежі влада евакуювала 30 людей з домівок як запобіжний захід. Близько 115 пожежників за підтримки гелікоптерів і літаків були направлені на гасіння вогню у селі Ель-Ронкільо.
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11 07 2022 12:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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