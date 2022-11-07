В Португалії почались лісові пожежі

За останні кілька днів майже 30 людей постраждало від масштабних лісових пожеж у Португалії.

Серед постраждалих 17 цивільних і 12 пожежників.

До гасіння лісів залучено понад 3 тисячі пожежників та понад 60 спеціальних повітряних суден.

Прем'єр-міністр Португалії Антоніо Коста відклав свою поїздку до Мозамбіка цього тижня "з огляду на прогнози погоди, які вказують на дуже серйозне погіршення ризику пожеж у сільській місцевості". Також президент країни Марселу Ребелу де Соуза скасував свою поїздку до Нью-Йорка, де він мав виступити на Економічній і соціальній раді ООН.

За даними метеорологів, на цьому тижні в Португалії очікується температури до 43 градусів.

Тим часом у сусідній Іспанії через масшатбні лісові пожежі влада евакуювала 30 людей з домівок як запобіжний захід. Близько 115 пожежників за підтримки гелікоптерів і літаків були направлені на гасіння вогню у селі Ель-Ронкільо.