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В Португалії проходять парламентські вибори

10 березня 2024, 15:49
В Португалії проходять парламентські вибори
pacificprime
Сьогодні португальці голосують на позачергових виборах, за підсумками яких буде визначено новий склад парламенту і сформовано новий уряд.

Про це передає португальска агенція новинв RTP.

Дільниці відкрилися о 8:00 за місцевим часом і працюватимуть до 19:00.

Більше 10 млн громадян мають обрати 230 депутатів - членів Асамблеї Республіки, парламенту Португалії.

Участь у виборах беруть 15 партій і три коаліції, і увага громадськості в країні і за кордоном прикута до виступу правих партій, які напередодні голосування набирали популярність. 

Їхній альянс розраховує змістити з п'єдесталу лівих, які перебувають при владі.

Передвиборчі опитування показували, що опозиційний правоцентристський альянс трьох правих партій "Демократичний альянс" на чолі із соціал-демократами з Луїшем Монтенегру з невеликим відривом випереджає правлячу ліву Соціалістичну партію, якою керує Педру Нуну Сантуш. Це дві найбільші політичні сили в країні на поточний момент.

На третьому місці - ультраправа партія "Досить!", яку на виборах 2019 року підтримали 1,3% виборців, тоді як 2022 року їй удалося домогтися успіху й отримати 7,3%. Передвиборчі опитування показували, що цього разу підтримати партію мають намір уже 13% респондентів.

Цю партію очолює Андре Вентура, йому 41 рік. За освітою Вентура - юрист, і в нього за спиною кар'єра футбольного коментатора. Ця партія обіцяє виборцям у разі приходу до влади нульову толерантність до нелегальних мігрантів, має намір розв'язувати проблему кліматичних змін, підтримує смертну кару і хімічну кастрацію для ґвалтівників-рецидивістів.

Вибори в Португалії відбуваються достроково через відставку прем'єр-міністра Антоніу Кошти з Соціалістичної партії на тлі антикорупційного розслідування.

 
вибориПортугаліяпарламент

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