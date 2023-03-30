В прихованому центрі управління вбачають, що Бахмут вистоїть – New York Times

Євген Межевікін в інтерв’ю американському виданню дав оптимістичний прогноз щодо міста Бахмут.

За словами керівника групи "Адам", ЗСУ не дали взяти Бахмут, а резерви окупантів знищують ще на початку їх перекидання до підрозділів.

Пише New York Times.

"Ворог вичерпав усі свої резерви", – говорить полковник Межевікін про оборону Бахмута.

Українські військові мають оптимізм стосовно ситуації в Бахмуті, куди перекинули один із найефективніших бойових підрозділів – тактичну групу "Адам".

Полковник Євген Межевікін вважає, що їм вдалося переломити хід наступу російських сил, які намагалися оточити і захопити місто.

За 8 місяців оборони Бахмут був епіцентром російського наступу.

Хвилі окупантів йшли одна за одною попри незначну стратегічну важливість міста. Зазначається, що росія втратила надзвичайну велику кількість сил в спробах захопити Бахмута. Українська оборона цього населеного пункту дозволяє зменшувати сили окупантів і позбавляти їх локальної перемоги.

На думку полковника, захисники України зможуть утримати Бахмут і відкинути війська рф. Якщо ЗСУ збережуть свої нещодавні успіхи, то битва за Бахмут дозволить зупинити останній російський наступ і підготуватися до нищівного удару.

"Раніше вони могли атакувати по всіх напрямках одночасно і групами не менше 20, 30 або 40 людей, але поступово це згасає", – розповідає Межевікін.

На південному та північному флангах міста російська армія намагалася його оточити, але зіткнулася з найвмотивованішими українськими частинами.

"Коли вони намагаються посилити свої підрозділи, провести ротацію, їх знищують на самому початку… Все, що їм залишається – це намагатися просунутися крізь місто, тому що будівлі захищають їх від вогню", – зазначив полковник.

Нині бої точаться в центрі міста. Армія рф використовують авіацію і артилерію для знищення одного району за іншим. Через це, стверджують у виданні, українські сили теж зазнають великих втрат.