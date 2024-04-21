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В районі Часового Яру не залишилося засобів ППО – BILD

21 квітня 2024, 18:52
В районі Часового Яру не залишилося засобів ППО – BILD
Фото: з вільного доступу
На сьогодні росіянам уже вдалося захопити частину Красногорівки.

В українських війьскових не залишилося засобів ППО в районі Часового Яру.

Крім того, окупанти зайняли 30% міста Красногорівка.

Журналіст BILD Юліан Репке пише, що вивчивши одне з відео з місця боїв, російський штурмовик Су-25 атакував Часів Яр, пролетівши над селом Іванівське, за яке йдуть бої. 

Літак летів на низькій висоті з боку Бахмута і наблизився до позицій ЗСУ менш ніж на 3 км і випустив теплові пастки, але спроб збити російський штурмовик не було, і він полетів назад у бік Бахмута.

Німецький журналіст назвав це відео "драматичним". 

"Кілька місяців тому не можна було уявити, щоб над контрольованим ЗСУ містом літав російський штурмовик, а його не збивали з ПЗРК", - пише аналітик.

Репке додав, що вважалося нібито на озброєнні ЗСУ перебувають тисячі американських ПЗРК Stinger та їхніх аналогів часів СРСР. 

"Але, здається, вони закінчилися. Дуже тривожно, що в України, очевидно, не залишилося зенітних ракет, щоб оборонятися тут", - пише журналіст. 

Видання повідомляє, що російські окупанти зайняли 30% міста Красногорівка. Рєпке нагадав, що раніше росіяни успішно застосували там "танк-черепаху", завдяки чому їм вдалося увійти в місто, а до теперішнього часу, за даними аналітика, вони контролюють уже 30% його території.

Нещадно росіяни обстрілюють багатоповерхові будинки в центрі Красногорівки, які залишаються під контролем ЗСУ. При цьому використовується не тільки авіація, а й самохідні 240-мм міномети "Тюльпан".

 
ЗСУЧасовий яр

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