В районі Часового Яру не залишилося засобів ППО – BILD

На сьогодні росіянам уже вдалося захопити частину Красногорівки.

В українських війьскових не залишилося засобів ППО в районі Часового Яру.

Крім того, окупанти зайняли 30% міста Красногорівка.

Журналіст BILD Юліан Репке пише, що вивчивши одне з відео з місця боїв, російський штурмовик Су-25 атакував Часів Яр, пролетівши над селом Іванівське, за яке йдуть бої.

Літак летів на низькій висоті з боку Бахмута і наблизився до позицій ЗСУ менш ніж на 3 км і випустив теплові пастки, але спроб збити російський штурмовик не було, і він полетів назад у бік Бахмута.

Німецький журналіст назвав це відео "драматичним".

"Кілька місяців тому не можна було уявити, щоб над контрольованим ЗСУ містом літав російський штурмовик, а його не збивали з ПЗРК", - пише аналітик.

Репке додав, що вважалося нібито на озброєнні ЗСУ перебувають тисячі американських ПЗРК Stinger та їхніх аналогів часів СРСР.

"Але, здається, вони закінчилися. Дуже тривожно, що в України, очевидно, не залишилося зенітних ракет, щоб оборонятися тут", - пише журналіст.

Видання повідомляє, що російські окупанти зайняли 30% міста Красногорівка. Рєпке нагадав, що раніше росіяни успішно застосували там "танк-черепаху", завдяки чому їм вдалося увійти в місто, а до теперішнього часу, за даними аналітика, вони контролюють уже 30% його території.

Нещадно росіяни обстрілюють багатоповерхові будинки в центрі Красногорівки, які залишаються під контролем ЗСУ. При цьому використовується не тільки авіація, а й самохідні 240-мм міномети "Тюльпан".