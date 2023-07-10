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ПОЛІТИКА

В рф готують наркозалежних та хворих на гепатит контрактників – Генштаб

10 липня 2023, 08:41
В рф готують наркозалежних та хворих на гепатит контрактників – Генштаб
Джерело: lb.ua
Серед новобранців, яких готують на полігоні в Алтайському краї, є колишні ув'язнені та чоловіки низького соціального статусу.

В Алтайському краї рф готують 300 контрактників, серед яких колишні ув’язнені, наркозалежні та хворі на гепатит. 

Про це 10 липня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"На одному з полігонів Східного воєнного округу Алтайського краю проходять підготовку понад 300 осіб, які підписали контракт зі збройними силами рф. Серед новобранців є особи з числа колишніх ув’язнених, чоловіки низького соціального статусу без особистих документів, наркозалежні та хворі на гепатит", - йдеться у зведенні.

Зазначається, що більшість вказаних осіб вже звернулась до медичних закладів, щоб спробувати відтермінувати відправку в райони бойових дій на території України.

З осені 2022 року в рф діє так звана "часткова мобілізація", згідно до якої до лав армії мало бути призвано понад 280 тисяч людей. Однак, в рф триває і прихована мобілізація, а новобранців часто підправляють на фронт без належно підготовки.

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