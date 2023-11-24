В рф військовий купив довідку про смерть, щоб не йти на війну
У російському регіоні Бурятія військовозобов'язаний Зорігто Арабжаєв купив фальшиву довідку про свою смерть, щоб не повертатися на війну проти України.
Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Сибір.Реалії.
росіянина мобілізували у листопаді 2022 року, а навесні він поїхав у відпустку, після цього в частину не повернувся.
Коли військові прийшли до Арабжаєва додому, його син показав довідку про смерть батька. Пізніше з’ясувалося, що документ є фальшивим, а 4 травня Арабжаєва затримали співробітники військової поліції.
У суді чоловік пояснив, що не хотів повертатися на фронт через емоційний стан дружини, яка нібито погрожувала суїцидом.
У вересні 2022 року в ДТП загинув старший син Арабжаєвих, а за два місяці військового мобілізували.
У сім’ї була негативна психологічна атмосфера, що вплинуло на дії підсудного, хоча при цьому дружина Арабжаєва не зверталася за медичною допомогою.
Військовослужбовця визнали винним у дезертирстві й засудили до п’яти років позбавлення волі у колонії загального режиму.