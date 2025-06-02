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В рф знайшли склад, у якому зберігали дрони для ударів по авіабазах

02 червня 2025, 10:31
В рф знайшли склад, у якому зберігали дрони для ударів по авіабазах
За даними з мережі, у приміщенні слідчі нібито знайшли сліди вибухової речовини - гексогену.
В рф нібито знайшли склад у Челябінську, який українські спецслужби використовували для зберігання дронів, що атакували російські аеродроми. У приміщенні знайшли сліди гексогену.
 
Про це пише проєкт "ВЧК-ОГПУ".
 
За даними видання, порушено кримінальну справу за статтями "теракт" та "незаконний обіг зброї". Встановлена ​​адреса складу. Раніше ЗМІ поширили інформацію із ймовірною адресою, але вона виявилася хибною. У приміщенні знайшли гексоген.
 
"Було затримано всіх, хто має відношення до складу та здачі його в оренду (ланцюжок посередників), орендар (громадянин рф) залишив росію через Казахстан", - пише проєкт.
 
"ВЧК-ОГПУ" додає, що всього було підготовлено 5 вантажних фур, автомобілі завантажувалися в Челябінську та виїжджали до регіонів. Очевидно, водії були використані темну, проте, за прикладом справи про підрив Кримського мосту, найімовірніше, всіх притягнуть до кримінальної відповідальності.
війна в Україніросія окупанти

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