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В росії бум продажів китайських авто – Reuters

24 листопада 2023, 20:09
В росії бум продажів китайських авто – Reuters
Фото: з вільного доступу
Продажі китайських машин в рф досягли піку, адже внутрішнє виробництво відновлюється після виходу світових автовиробників.

Проте недавнє зростання на ринку може зупинитися, адже високі витрати на імпорт і процентні ставки починають "кусатися".

Про це пише Reuters.

Перші ознаки того, що російський аторинок і роль Китаю на ньому стабілізувалися після майже двох років потрясінь через санкції і вихід західних компаній після вторгнення росії в Україну, пише видання. 

Сектор в минулому році зазнав падіння майже на 60%, Виробництво впало до пострадянського мінімуму і все ще далеке від рівнів, які передували вторгненню. 

Цього року продажі та виробництво будуть найнижчими за останні 10 років.

До вторгнення росії китайські автомобілі становили менше 10% ринку рф, а влітку  цього року частка продажів китайських брендів сягнула майже 56%. Такі дані опублікувало аналітичного агентства "Автостат" і його партнер - консалтингова компанія PPK.

Наразі китайські бренди продають близько 60 тисяч одиниць в місяць, а це 53%. Продажі включають імпортні автомобілі і авто, які вироблені в росії.

Такі китайські автовиробники як Haval, Chery і Geely, почали заробляти на виході західних виробників. 

За даними китайської митниці, росія піднялася з 11-го місця і стала найбільшим експортним ринком Китаю для автомобілів, досягнувши в січні-жовтні $9,4 млрд. За аналогічний період минулого року експорт автомобілів до рф становив $1,1 млрд.

Щомісячні продажі машин в рф вдвічі перевищують показники минулого року. 

Дані росстату свідчать, що виробництво автомобілів у вересні було майже втричі вище ніж рік тому і це підкреслює часткове відновлення сектору.

 

РосіяКитайавтомобілі

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