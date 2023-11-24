В росії бум продажів китайських авто – Reuters

Продажі китайських машин в рф досягли піку, адже внутрішнє виробництво відновлюється після виходу світових автовиробників.

Проте недавнє зростання на ринку може зупинитися, адже високі витрати на імпорт і процентні ставки починають "кусатися".

Про це пише Reuters.

Перші ознаки того, що російський аторинок і роль Китаю на ньому стабілізувалися після майже двох років потрясінь через санкції і вихід західних компаній після вторгнення росії в Україну, пише видання.

Сектор в минулому році зазнав падіння майже на 60%, Виробництво впало до пострадянського мінімуму і все ще далеке від рівнів, які передували вторгненню.

Цього року продажі та виробництво будуть найнижчими за останні 10 років.

До вторгнення росії китайські автомобілі становили менше 10% ринку рф, а влітку цього року частка продажів китайських брендів сягнула майже 56%. Такі дані опублікувало аналітичного агентства "Автостат" і його партнер - консалтингова компанія PPK.

Наразі китайські бренди продають близько 60 тисяч одиниць в місяць, а це 53%. Продажі включають імпортні автомобілі і авто, які вироблені в росії.

Такі китайські автовиробники як Haval, Chery і Geely, почали заробляти на виході західних виробників.

За даними китайської митниці, росія піднялася з 11-го місця і стала найбільшим експортним ринком Китаю для автомобілів, досягнувши в січні-жовтні $9,4 млрд. За аналогічний період минулого року експорт автомобілів до рф становив $1,1 млрд.

Щомісячні продажі машин в рф вдвічі перевищують показники минулого року.

Дані росстату свідчать, що виробництво автомобілів у вересні було майже втричі вище ніж рік тому і це підкреслює часткове відновлення сектору.