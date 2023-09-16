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В росії дефіцит ліків від депресії

16 вересня 2023, 15:29
В росії дефіцит ліків від депресії
Фото: з вільних джерел
В російських аптеках виник дефіцит антидепресанту "Прозак", який застосовується для лікування депресії.

Про це пише  росРБК.

За даними онлайн-агрегатора аптек "Мегаптека" ці ліки були доступні лише в 4 з майже 2,4 тисяч точок в Москві.

в Санкт-Петербурзі "Прозак доступний в двох з 1320 аптек, в Воронежі - 5 з 346, в Новосибірську і Казані ліків взагалі немає.

Відсутність препарату підтвердили і фармацевти 4 інших московських мереж аптек. Працівники аптек розповіли виданню, що ліків немає на складі, востаннє постачання було у червні, а коли буде наступне вони не знають. 

Джерело в великій федеральній аптечній мережі розповіло, що препарату вже давно немає у постачальників і зараз продаються залишки. В організації "Асоціації незалежних аптек" підтвердили відсутність ліків у постачальників.

У прес-службі МОЗ росії розказали, що остання партія "Прозака" надійшла у продаж ще червні. 

Мінздрав також розіслав державним лікарням список з майже 200, які найближчим часом підуть з російського ринку, деякі з них не мають аналогів в росії. До цього списку увійшли антибіотики, препарати для лікування онкології, вакцини, ліки від кашлю АЦЦ, жарознижувальне "Панадол", інгалятор для астматиків "Сальбутамол", антидепресанти, знеболювальне "Но-шпа" і багато інших ліків.
Росіялікидефіцитпрозак

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