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В росії фінську організацію EastCham Finland визнали "небажаною"

15 вересня 2023, 10:51
В росії фінську організацію EastCham Finland визнали
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Генеральна прокуратура росії визнала небажаною діяльність фінської організації EastCham Finland, яка займається економічною експертизою.

Про це генпрокуратора рф написала в Telegram-каналі.

"Після початку спеціальної військової операції діяльність організації кардинально змінилася, переставши відповідати споконвічно заявленій меті – нібито сприянню розвитку російсько-фінляндського торговельно-економічного співробітництва" - заявила російська прокуратура.

Організація почала підтримувати Україну і засудила дії росії, додали там. 

В прокуратурі вважають, що вона спільно з іншою фінською організацією, що функціонує під американським керівництвом проводить цілеспрямовану роботу з просування ідей відмови від економічного співробітництва з Росією і, зокрема, консультує фінські компанії з питань відходу з російського ринку.

Фінська організація визначає мету своєї діяльності так: економічні сигнали та підтримка бізнес-операцій компаній на цільовому ринку. Зараз EastCham Finland фокусується на Центральній Азії, Південному Кавказі та Східній Європі, стежить за російським ринком та пропонує компаніям інформацію та консультації щодо теми санкцій та змін у бізнес-середовищі. Включення до списку небажаних в організації поки що не коментували.

РосіяEastCham Finlandнебажана

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