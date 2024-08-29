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В росії і білорусі поширюється саботаж на підприємствах ОПК

29 серпня 2024, 08:34
В росії і білорусі поширюється саботаж на підприємствах ОПК
Фото: mil.gov.ua
Серед працівників поширюється текстовий документ, де розписані заклики до саботажу на заводах ОПК.

Військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України і на території рф "Кібер Атеш" отримав документи, що свідчать про поширення саботажу на заводах оборонно-промислового комплексу росії і Білорусі.

Про це йдеться у Telegram-каналі руху.

"На нашу пошту надійшов лист від агентів з текстовим документом, де розписані призи до саботажу на заводах оборонно-промислового комплексу", - зазначено в дописі.

Представники руху отримали текстовий документ, де розписані заклики до саботажу на заводах оборонно-промислового комплексу. 

В інструкції описані поетапні дії, які вже почали поширюватися серед співробітників великих підприємств. 

Рух повідомляє, що робітники з великим інтересом сприймають ці заклики і готові діяти.

Працівників ОПК закликають працювати повільніше, збільшувати час, проведений у вбиральні та на перекурах, а також давати заплутані відповіді на запитання і перепитувати про кожне завдання та просити все повторити.

 
РосіяБілорусьвійна в Українізаводи опк

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