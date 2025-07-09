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В росії історично впало виробництво алкоголю

09 липня 2025, 15:24
В росії історично впало виробництво алкоголю
Фото: enterosgel.ru
Слабоалкогольні напої обвалилися майже на 92%.

З січня по липень цього року рф компанії різко скоротили випуск алкогольних напоїв майже на 10%&

Про це з посиланням на дані Федеральної служби з контролю за алкогольним і тютюновим ринками пише The Moscow Times

"‎Загальний обсяг зменшився на 16,1%, до 79,3 млн декалітрів (дал) рік до року.

Виробництво горілки знизилося на 10,9%, до 31,38 млн дал, коньяку – на 17%, до 3,45 млн дал"‎, – написано в повідомленні.

Виробництво напоїв, міцність яких перевищує 9% впало на 9,5%, до 46,83 млн дал, а найбільшого падіння – на 91,6% зазнала слабоалкогольна продукція. 

Також впало виробництво плодових спиртних і виноградовмісних напоїв, причому в першому випадку падіння становить 84,7%. 

Таку динаміку пов’язують з тим, що на початку року в рф підвищили мінімальні роздрібні ціни на міцний алкоголь на 17%.

Від початку року 0,5 літра горілку в рф можна продавати за ціною, що починається з 349 рублів, а коньяку – з 651 рубля.

Видання пише, що того року продажі міцного алкоголю в росії зросли до максимуму за вісім років і склали 8,5 літра на душу населення, але на горілку припало 5,3 літра. 

До прикладу, у 2021 році продажі міцного алкоголю в пф перебували на рівні 7,4 літра, тоді як середньодушове споживання горілки становило 5 літрів.

 
Росіяалкоголь

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