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В росії ліквідували керівника державного центру безпілотної авіації Міноборони рф

28 вересня 2024, 16:17
В росії ліквідували керівника державного центру безпілотної авіації Міноборони рф
Ліквідація Коломєйцева стала результатом спецоперації місцевого руху спротиву в координації з ГУР МО України.
В ніч на 27 вересня в Московській області росії було ліквідовано полковника ЗС рф Олексія Коломєйцева, який готував операторів дронів та керував державним центром безпілотної авіації Міноборони рф.
 
Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела.
 
Як повідомляють джерела в українській воєнній розвідці, ліквідація Коломєйцева стала результатом спецоперації місцевого руху спротиву кремлівському режиму в координації з ГУР МО України.
 
Рух спротиву масштабується, розширює свою діяльність по всій росії та за її межі, як ми і попереджали раніше. Кожен російський воєнний злочинець, кожен причетний до агресії проти України є нашою ціллю незалежно від посад, віку, статі та місця перебування. Ми будемо знищувати всіх, на чиїх руках кров українців доти, доки російський режим не припинить війну та не відповість за всі свої злочини”, — повідомило джерело.
війна в УкраїніГУР МОУміноборони росіїросія окупанти

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