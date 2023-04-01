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В росії ліквідували найбільшого виробника відеоігор EA

01 квітня 2023, 20:09
В росії ліквідували найбільшого виробника відеоігор EA
Юридичну особу американського Electronic Arts закрили в росії.

EA займається розробкою та випуском комп'ютерних ігор. 

Пише пропагандистське агентство тасс.

"Співвласниками "ТОВ "Електронік артс" являється нідерландська Electronic Arts Nederland B. V. та німецька Electronic Arts GmbH.  Згідно з випискою компанії, інформація про припинення діяльності юрособи шляхом її ліквідації була вчора внесена до реєстру. Компанія тепер є недієвою", – пише видання.

Рік тому компанія призупинила продажі ігор на  території росії та білорусії. 

РосіяEAElectronic Arts

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