В росії ліквідували найбільшого виробника відеоігор EA

Юридичну особу американського Electronic Arts закрили в росії.

EA займається розробкою та випуском комп'ютерних ігор.

Пише пропагандистське агентство тасс.

"Співвласниками "ТОВ "Електронік артс" являється нідерландська Electronic Arts Nederland B. V. та німецька Electronic Arts GmbH. Згідно з випискою компанії, інформація про припинення діяльності юрособи шляхом її ліквідації була вчора внесена до реєстру. Компанія тепер є недієвою", – пише видання.

Рік тому компанія призупинила продажі ігор на території росії та білорусії.