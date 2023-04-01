В росії ліквідували найбільшого виробника відеоігор EA
EA займається розробкою та випуском комп'ютерних ігор.
Пише пропагандистське агентство тасс.
"Співвласниками "ТОВ "Електронік артс" являється нідерландська Electronic Arts Nederland B. V. та німецька Electronic Arts GmbH. Згідно з випискою компанії, інформація про припинення діяльності юрособи шляхом її ліквідації була вчора внесена до реєстру. Компанія тепер є недієвою", – пише видання.
Рік тому компанія призупинила продажі ігор на території росії та білорусії.