В росії незаконно засудили трьох кримських татар

Їх визнали винними в причетності до релігійної організації "Хізб ут-Тахрір".

російський Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону оголосив незаконний вирок кримським татарам — Олександру Сізікову, Аліму Суф'янову та Сейрану Хайрединову.

Про це повідомив Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Відтак, Олександра Сізікова, який має інвалідність І групи по зору, приговорили до 17 років позбавлення волі з відбуванням перших чотирьох років у в’язниці. Після звільнення суддя призначив йому півтора року обмеження волі, поклавши на нього обов’язки не відвідувати публічних заходів та зібрань.

Аліму Суф'янову та Сейрану Хайрединову суд призначив по 12 років колонії суворого режиму. Перші чотири роки вони також відбуватимуть у в'язниці, а потім кожен з них — по року обмеження волі.

"Незаконні "вироки" кримським татарам за політично мотивованими справами є черговим доказом системних репресій росії стосовно представників корінного народу Кримського півострова. В такий спосіб агресор намагається залякати й придушити будь-які нелояльні громадянські рухи та ініціативи в тимчасово окупованому Криму", — сказав Лубінець.

Лубінець закликав світову спільноту відреагувати на чергове ганебне судилище, та посилити тиск на росію, зокрема, санкційний, задля звільнення кримських політв’язнів і всіх незаконно утримуваних громадян України.