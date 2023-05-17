Матеріали:
Теми:

В росії незаконно засудили трьох кримських татар

17 травня 2023, 18:33
В росії незаконно засудили трьох кримських татар
Фото: megatechnews.com
Їх визнали винними в причетності до релігійної організації "Хізб ут-Тахрір".

російський Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону оголосив незаконний вирок кримським татарам — Олександру Сізікову, Аліму Суф'янову та Сейрану Хайрединову.

Про це повідомив Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Відтак, Олександра Сізікова, який має інвалідність І групи по зору, приговорили до 17 років позбавлення волі з відбуванням перших чотирьох років у в’язниці. Після звільнення суддя призначив йому півтора року обмеження волі, поклавши на нього обов’язки не відвідувати публічних заходів та зібрань.

Аліму Суф'янову та Сейрану Хайрединову суд призначив по 12 років колонії суворого режиму. Перші чотири роки вони також відбуватимуть у в'язниці, а потім кожен з них — по року обмеження волі.

"Незаконні "вироки" кримським татарам за політично мотивованими справами є черговим доказом системних репресій росії стосовно представників корінного народу Кримського півострова. В такий спосіб агресор намагається залякати й придушити будь-які нелояльні громадянські рухи та ініціативи в тимчасово окупованому Криму", — сказав Лубінець.

Лубінець закликав світову спільноту відреагувати на чергове ганебне судилище, та посилити тиск на росію, зокрема, санкційний, задля звільнення кримських політв’язнів і всіх незаконно утримуваних громадян України.

війна в Україніросія окупантиув'язненнякримські татари

Останні матеріали

російські командири мають боятися за власну безпеку. Зі Storm Shadow Україна може виснажити російську логістику та командування
Політика
російські командири мають боятися за власну безпеку. Зі Storm Shadow Україна може виснажити російську логістику та командування
Переклад iPress – 17 травня 2023, 16:33
Україна повинна стати членом НАТО. Альянс стане сильнішим з Україною, але слабшим без неї
Україна повинна стати членом НАТО. Альянс стане сильнішим з Україною, але слабшим без неї
Переклад iPress – 17 травня 2023, 13:19
Політика
"Немає сечі терпіти ці пекельні борошна". російська пропаганда та Олімпійські ігри онлайн-ідіотів – Том Купер
Переклад iPress – 17 травня 2023, 08:34
Безпека України знаходиться на Заході і в Заході. Протистояння з росією не зможе завершитися, поки Україна не стане його частиною – Іво Даалдер
Політика
Безпека України знаходиться на Заході і в Заході. Протистояння з росією не зможе завершитися, поки Україна не стане його частиною – Іво Даалдер
Переклад iPress – 16 травня 2023, 16:02
Україна здобуде перемогу. Чому підготовка до контрнаступу України триває так довго – Марк Гертлінг
Політика
Україна здобуде перемогу. Чому підготовка до контрнаступу України триває так довго – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 16 травня 2023, 13:09
Битва за Бахмут. Що означають нещодавні перемоги України? – Мік Раян
Cуспільство
Битва за Бахмут. Що означають нещодавні перемоги України? – Мік Раян
Переклад iPress – 16 травня 2023, 09:07
росіяни досягли
Cуспільство
росіяни досягли "кульмінації" в Бахмуті. І розпрощалися з ініціативою – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 травня 2023, 17:02
Війна і політика. путін між довічною славою і необхідністю збереження влади – Тімоті Снайдер
Політика
Війна і політика. путін між довічною славою і необхідністю збереження влади – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 15 травня 2023, 13:03
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється