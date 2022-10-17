США та їхні союзники готуються застосувати нові підходи в підривній роботі з розкладання російського суспільства, вважають в рф

російська книжкова спілка (РКС, об'єднує найбільші російські видавництва) звернулася до депутата держдуми рф від Самарської області Олександра Хінштейна з проханням пояснити, на які літературні твори можуть поширитися законодавчі нововведення, які передбачають заборону поширення інформації, що пропагує нетрадиційні сексуальні відносини.

Про це повідомляють РИА Новости.

"російський книжкова спілка просить депутата держдуми Олександра Хінштейна перевірити ряд творів класичної російської та зарубіжної літератури на предмет пропаганди нетрадиційних сексуальних відносин, педофілії, бродяжництва, наркоманії, суїциду та подружньої невірності, до таких творів увійшли "Обломів" Івана Гончарова та "Біси" Федора Достоєвського", - йдеться у повідомленні.

До списку входять також "Гроза" Островського, "На дні" Горького, "Ромео і Джульєтта" Шекспіра, "Бідна Ліза" Карамзіна та "Морфій" Булгакова.

При цьому заступник Секретаря Ради Безпеки Російської Федерації Олег Храмів заявив, що російський рада безпеки має у своєму розпорядженні дані, що США та їхні союзники готуються застосувати нові підходи в підривній роботі з розкладання російського суспільства. З цією метою використовуються багатопрофільні групи вчених – фахівців з антропології та етнології, соціальної психології, математиків.