В росії підірвали майора армії, який допомагав бомбити Маріуполь

В рф він вважався героєм сво.

Сьогодні в російському Ставрополі підірвали першого заступника місцевої адміністрації та учасника кривавої війни проти України Заура Гурцієва.

Про це пишуть російські мас медіа.

Гурцієв керував повітряною частиною боїв, "напрацювавши технологію наведення ракет".

За інформацією ЗМІ, невідомий підірвав гранату, від вибуху якої загинули двоє.

Слідчі не виключають "український слід".

Мер міста написав, що на Чехова відбулася "хлопок" через що загинули двоє чоловіків.

Зовнішніх пошкоджень житлового будинку немає, проте постраждали ще кілька припаркованих поряд автомобілів.

"З жалем повідомляю, що внаслідок нічного інциденту на вулиці Чехова у Ставрополі загинув наш герой – ветеран сво, учасник програми Час Героїв Заур Олександрович Гурцієв", - написав губернатор Володимир Владіміров.

За його словами, розглядаються всі версії, включно з організацією теракту за участю українських спецслужб.

На місці події працюють поліцейські.