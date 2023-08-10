В росії почались віялові відключення електроенергії

Електроенергетика рф через спеку має складнощі в роботі єдиної енергосистеми, тому росія обмежила перетоки в Китай.

Про це повідомляє російський Интерфакс.

В росії заявили про пікові навантаження в єдиній енергосистемі супроводжувалися зниженням потужності теплових і атомних електростанцій через особливості роботи як самого генеруючого обладнання, так і його систем охолодження. Ситуація істотно ускладнювалася підвищеним обсягом аварійних і не планових ремонтів енергооб'єктів.

"Низка спекотних днів знову призвела до віялових відключень і аварій. Багато дагестанських сімей залишилися без світла, і якими б об'єктивними не були причини, людям від цього не легше", - написав глава Дагестану Сергія Мелікова.

Модернізацію мереж він назвав першою необхідністю для регіону, але визнав, що для цього немає коштів.

"Необхідно подивитися правді в очі: обсяги робіт і коштів, які дадуть змогу розв'язати проблеми громадян, які 30 років страждають від низької якості електропостачання, занадто великі, щоб ми могли обіцяти досягти поставленої мети вже завтра. Але в найближчі кілька років ми цю проблему вирішимо", - сказав Меліков.

Натомість, повідомлення міненерго росії не однозначні.

Так, мова йде про високу аварійність на тлі високого споживання, високу аварійність показує об'єднана енергосистема сходу країни, де виник дефіцит у системі, кажуть в міністерстві.

Згідно з повідомленням російського міненерго, росіянам обіцяють покрити дефіцит за рахунок збільшення завантаження ГЕС, але разом з тим йдеться про необхідність дотримання правил використання водних ресурсів, що обмежує роботу ГЕС.

Тому росія вимушено вдалася до обмеження перетоків потужностей в Китай.

"Усе в кінцевому підсумку призвело до необхідності обмеження перетоків потужності до Китаю по ПЛ "Амурська - Хейхе" до 100-200 МВт", - пише Интефаксу.

Міненерго росії не дає чітких термінів обмеження.