В росії погіршиться система охорони здоров'я через війну – розвідка Британії
Про це йдеться в щоденному огляді в соцмережі X (Twitter) Міноборони Британії, яке посилається на розвідку.
"російські ЗМІ повідомляють, що населенню важко отримати доступ до лікарняних послуг по всій країні
Також повідомляється про дефіцит медичних препаратів, у тому числі антибіотиків широкого спектра дії", - йдеться в дописі.
Розвідка Британії додає, що війна, ймовірно, робить значний внесок у цю ситуацію, оскільки лікарні лікують поранених військових, вважають британські оглядачі.
Влада росії змушена скорочувати штат цивільних медичних установ по всій країні через брак медичного персоналу і фінансові труднощі.