В росії погіршиться система охорони здоров'я через війну – розвідка Британії

В Міноборони Британії заявила, що росіяни, найімовірніше, відчуває на собі вплив війни росії в Україні на охорону здоров'я в рф.

Про це йдеться в щоденному огляді в соцмережі X (Twitter) Міноборони Британії, яке посилається на розвідку.

"російські ЗМІ повідомляють, що населенню важко отримати доступ до лікарняних послуг по всій країні

Також повідомляється про дефіцит медичних препаратів, у тому числі антибіотиків широкого спектра дії", - йдеться в дописі.

Розвідка Британії додає, що війна, ймовірно, робить значний внесок у цю ситуацію, оскільки лікарні лікують поранених військових, вважають британські оглядачі.

Влада росії змушена скорочувати штат цивільних медичних установ по всій країні через брак медичного персоналу і фінансові труднощі.