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В росії помер полонений "азовець" Олександр Іщенко

31 липня 2024, 17:22
В росії помер полонений
Фото: lb.ua
Військовополонений помер в СІЗО-5 у Ростові-на-Дону.

Щодо смерті Іщенка стало відомо під час засідання Південного окружного військового суду в Ростові-на-Дону, який розглядав його справу і ще 23 "азовців". 

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець написав в Telegram-каналі.

"Дізнався про смерть захисника Маріуполя 55-річного Олександра Іщенка, якого росіяни судили за надуманою статтею і утримували у слідчому ізоляторі на території рф", - йдеться в дописі.

Лубінець написав, що зі слів доньки Захисника України, він помер 9 днів тому, аде українську сторону ніхто про це офіційно не сповістив. 

Також не було офіційного повідомлення про причину смерті громадянина України.

"Тож із негайним листом звернувся до уповноваженої з прав людини в РФ, аби вона розібралася у трагічній смерті військовополоненого, якого утримувала російська сторона, та повідомила мені обставини і причину смерті Олександра Іщенка", - заявив омбудсмен. 

Олександру було 55 років. 

В лютому 2022 року він добровільно вступив у тероборону полку "Азов" як військовий водій. 

Весною того ж року у Маріуполі він потрапив у російський полон, де став фігурантом кримінальної справи разом зі ще 23 українцями, тоді його звинувачували за двома статтями - про участь у діяльності терористичної організації та у спробі насильницького захоплення влади.

 
РосіяполонАзоввійна в Україні

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