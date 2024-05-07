У москві відбулася "інавгурація" путіна. Тепер він правитиме росіянами щонайменше шість років

російський уряд пішов у формальну відставку.

У москві провели інавгурацію путіна, якого в березні вже вп'яте оголосили президентом: за результатами непрозорих виборів, які до того ж із порушенням міжнародного права проводили на окупованій території України.

Про це пише The Guardian.

Тепер путін зможе правити росіянами щонайменше шість років. У 2021 році путінські президентські терміни обнулили, щоб дати йому можливість балотуватися ще двічі: в 2024 і 2030.

А ще раніше президентський термін збільшили з чотирьох до шести років.

На інавгурації був присутній великий симпатик російського володаря, американський актор Стівен Сігал.

Сьогодні ж уряд росії пішов у відставку. Поточний кабінет працюватиме в статусі в.о. до призначення нових міністрів.

російські медіа припускали, що прем'єр-міністром залишиться Михайло Мішустін.