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В росії пригрозили Польщі "конкретною реакцією", якщо вона спробує збивати російські ракети

19 серпня 2024, 21:07
В росії пригрозили Польщі
джерело slovoidilo
Якою саме буде "відповідь", росіяни не уточнили.
Якщо Варшава спробує збивати російські ракети, якими ЗС рф атакують Україну, то москва на це жорстко відповість.
 
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ рф Олег Тяпкін, повідомляє "Лента Ру".
 
Так, в росії відреагували на заяву голови польського МЗС Радослава Сікорського, який зазначив, що Варшава розглядає можливість збивати російські ракети в повітряному просторі України. Тяпкін заявив, що ЗС рф нібито законно запускають ракети "з метою нейтралізації військових загроз" і пригрозив Варшаві, якщо та втручатиметься у війну в Україні.
 
"Якщо офіційна Варшава зазнає авантюрного пориву і зважиться здійснити спроби перехоплення далекобійних засобів поразки, то реакція на них буде адекватною і цілком конкретною", — сказав він.
 
Якою саме буде "відповідь", Тяпкін не уточнив.
 
Він додав, що пряма участь Заходу у конфлікті в Україні має великі ризики для ескалації міжнародної обстановки, про що москва багаторазово повідомляла, вказуючи на неприйнятність такої політики.

 

Польщапогрозивійна в Україніросія окупанти

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