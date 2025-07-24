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CУСПІЛЬСТВО

В росії розбився літак з десятками людей на борту

24 липня 2025, 11:48
В росії розбився літак з десятками людей на борту
Фото: Ukrinform
Літаку вже було 50 років, а його сертифікат льотної придатності продовжили ще на 11.

В Амурській області рф розбився пасажирський літак Ан-24, який раніше зник із радарів, пишуть російські ЗМІ. На борту літака було понад 40 пасажирів і членів екіпажу.

Літак летів за маршрутом Хабаровськ-Благовєщенськ-Тинда, а потім зник із радарів. За даними росЗМІ літак компанії "Ангара" перестав виходити на зв'язок недалеко від аеропорту міста Тинда. У результаті уламки повітряного судна знайшли за 15 км від міста.

У МНС рф повідомили, що палаючий фюзеляж літака виявив вертоліт Росавіації. Екстрені служби росіян і ЗМІ повідомляють різну кількість тих, хто міг перебувати на борту: від 40 до 49 осіб. При цьому вони сходяться в даних, що ніхто з тих, хто перебував на борту, не вижив. Також повідомляють, що серед пасажирів було п'ятеро дітей.

Згідно з даними пропагандистів із ТАСС, літак виготовили півстоліття тому. Попри це, сертифікат льотної придатності йому продовжили до 2036 року.

Слідче управління СКР на транспорті порушило справу за ч. 3 ст. 263 КК РФ (порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного судна, що спричинило смерть понад трьох осіб).

Shot опублікував відео з імовірно останнім польотом Ан-24, що впав. Повідомляють, що на кадрах видно, як борт робить друге коло і намагається приземлитися в аеропорту Тинди. На той момент, за даними ЗМІ, там була мокра смуга і низька хмарність. Коефіцієнт зчеплення зі ЗПС становив 0,5, а саме покриття було мокрим.

Росіяавіакатастрофалітакзагиблі

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