В росії Санта-Клауса можуть визнати іноагентом

З цим питанням вже звернулись до Генеральної прокуратури рф.

В росії планують заборонити Санта-Клауса, звинувачуючи образ у руйнуванні "традиційних російських цінностей".

Про це пишуть російські ЗМІ.

Глава Федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією Віталій Бородін звернувся до Генеральної прокуратури рф з запитом визнати бренд Санта-Клаус іноземним агентом.

Він заявив, що бренд "Санта-Клаус" належить західній компанії Father Christmas Ltd. і ця фірма володіє правами на Father Christmas та Cyber Santa. Їхня загальна вартість 1,6 трлн доларів.

За словами Бородіна, ці компанії фінансують образ Санти в рф для "руйнування традиційних російських цінностей".

Він додав, що Санта-Клаус популярний у "недружніх" країнах і "витісняє образ Діда Мороза".