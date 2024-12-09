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В росії Санта-Клауса можуть визнати іноагентом

09 грудня 2024, 15:52
В росії Санта-Клауса можуть визнати іноагентом
Фото: jtimes.ru
З цим питанням вже звернулись до Генеральної прокуратури рф.

В росії планують заборонити Санта-Клауса, звинувачуючи образ у руйнуванні "традиційних російських цінностей".

Про це пишуть російські ЗМІ.

Глава Федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією Віталій Бородін звернувся до Генеральної прокуратури рф з запитом визнати бренд Санта-Клаус іноземним агентом.

Він заявив, що бренд "Санта-Клаус" належить західній компанії Father Christmas Ltd. і ця фірма володіє правами на Father Christmas та Cyber Santa. Їхня загальна вартість 1,6 трлн доларів.

За словами Бородіна, ці компанії фінансують образ Санти в рф для "руйнування традиційних російських цінностей".

Він додав, що Санта-Клаус популярний у "недружніх" країнах і "витісняє образ Діда Мороза".

 
РосіяСанта Клаусіноагент

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