В росії у Керченській протоці впав гелікоптер Ка-52
російський бойовий ударний вертоліт Ка-52 впав у керченську проливу.
Про це пищуть російські воєнкори та соціальні мережі.
"В Керченській протоці у катастрофу потрапив російський вертоліт Ка-52", - пишуть російські пабліки.
Один з Telegram-каналів пише, що гелікоптер оснащений системою катапультування, проте про долю екіпажа інформації поки немає.
Незрозумілі і причин падіння.
Влітку також стало відомо, що СБУ збила дроном ще один російський гелікоптер Мі-8.