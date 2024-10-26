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В росії у Керченській протоці впав гелікоптер Ка-52

26 жовтня 2024, 20:38
В росії у Керченській протоці впав гелікоптер Ка-52
Вертоліт КА-52. Фото: kollektsiya.ru
Наразі доля російського екіпажу невідома.

російський бойовий ударний вертоліт Ка-52 впав у керченську проливу. 

Про це пищуть російські воєнкори та соціальні мережі. 

"В Керченській протоці у катастрофу потрапив російський вертоліт Ка-52", - пишуть російські пабліки. 

Один з Telegram-каналів пише, що гелікоптер оснащений системою катапультування, проте про долю екіпажа інформації поки немає.

Незрозумілі і причин падіння. 

Влітку також стало відомо, що СБУ збила дроном ще один російський гелікоптер Мі-8.

 

гелікоптервійна в УкраїніКа-52

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