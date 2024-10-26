В росії у Керченській протоці впав гелікоптер Ка-52

Наразі доля російського екіпажу невідома.

російський бойовий ударний вертоліт Ка-52 впав у керченську проливу.

Про це пищуть російські воєнкори та соціальні мережі.

"В Керченській протоці у катастрофу потрапив російський вертоліт Ка-52", - пишуть російські пабліки.

Один з Telegram-каналів пише, що гелікоптер оснащений системою катапультування, проте про долю екіпажа інформації поки немає.

Незрозумілі і причин падіння.

Влітку також стало відомо, що СБУ збила дроном ще один російський гелікоптер Мі-8.