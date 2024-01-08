В росії відновлюють радянський підрозділ "Смерш" – британська розвідка

Британська розвідка підкреслює, що рф все більше подає війну в Україні в контексті наративу про Другу світову війну.

В росії наприкінці 2023 року політики почали заявляти про відновлення радянської контррозвідувальної організації "Смерш". Зокрема, уже на початку січня 2024 року у відкритих джерелах з'явилося зображення оперативників, які мають нашивки із написом "Смерш".

Про це заявила розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

Абревіатура "Смерш" походить від російської фрази "смерть шпигунам". Аналогічну структуру заснував радянський диктатор Йосип Сталін. Організація існувала у 1941-1946 роках, тобто в період у Другої світової війни. На Заході вона стала відомою завдяки вигаданому персонажу Джеймса Бонда у книгах Яна Флемінга.

"Незрозуміло, чи вказує нова назва на якісь суттєво нові можливості або роль російської контррозвідки, чи це просто ребрендинг. Однак це ще один приклад того, як російська влада свідомо подає російсько-українську війну в дусі Другої світової війни і їхній сильний фокус на нібито проникненні зовнішніх загроз у країну", - вказують у британській розвідці.

Смерш – підрозділ контррозвідки Народного комісаріату оборони СРСР. Існував з квітня 1943 до березня 1946, після чого був розформований, а його функції перейшли до органів держбезпеки СРСР.

Він був сформований для оборони тилу Червоної Армії, боротьби з дезертирством, шпигунами і диверсантами. При цьому методи роботи "Смершу" вирізнялись жорстокістю і безкомпромісністю у виконанні поставлених завдань та часто не виключали терор щодо військовослужбовців та представників мирного населення, які потрапляли до сфери їх інтересів.