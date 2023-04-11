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ПОЛІТИКА

В росії заборонили виїзд з країни після вручення повістки

11 квітня 2023, 16:19
В росії заборонили виїзд з країни після вручення повістки
Джерело: rbc.ua
російська держдума одразу у трьох читаннях підтримала дублювання традиційних повісток в електронному вигляді.

В росії офіційно заборонили покидати країну чоловікам після отримання повістки до явки у військкомат. держдума підтримала поправки.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, пише УП.

"держдума на пленарному засіданні у вівторок ухвалила в другому читанні поправку про обмеження на виїзд з росії для громадян, які підлягають призову на військову службу, від дня одержання ними повістки і до явки у військкомат", - пише видання.

Зокрема держдума підтримала законопроєкт про електронні повістки. росіяни отримуватимуть їх в особистому кабінеті громадянина "на відповідному інформаційному ресурсі, в інформаційних системам".

"Водночас якщо повістка не вважається врученою в письмовій або електронній формі, вона вважається врученою після закінчення семи днів з дати її розміщення в реєстрі повісток", - йдеться у повідомленні.

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війнаокупантиповістка

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