В росії заявили про атаку на три аеродроми

Міністерство оборони рф каже про більше сотні збитих безпілотників.

російське Міноборони заявило, що Київ запустив по військових цілях 117 безпілотників і всі вдалось збити.

Про це оборонне відомство рф повідомило у Telegram-каналі.

"Протягом минулої ночі ... чергові засоби ППО знищили чотири тактичні ракети і 117 БпЛА літакового типу", – йдеться в дописі.

Місцеві пабліки пишуть про вибухи на військових аеродромах "Борисоглібськ", "Балтимор" і "Саваслейка".

Відомство пише, що 37 дронів і чотири ракети нібито знищили над територією Курської області, ще 37 БпЛА – над Воронезькою областю. 17 безпілотників нібито збили над Бєлгородською, 11 – над Нижньогородською, дев'ять – над Волгоградською, три – над Брянською, два – над Орловською та один – над Ростовською областями рф.

Наслідки ударів дронів, а також їхнього збиття російське Міноборони замовчує.