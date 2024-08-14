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В росії заявили про атаку на три аеродроми

14 серпня 2024, 09:02
В росії заявили про атаку на три аеродроми
Фото: УНН
Міністерство оборони рф каже про більше сотні збитих безпілотників.

російське Міноборони заявило, що Київ запустив по військових цілях 117 безпілотників і всі вдалось збити. 

Про це оборонне відомство рф повідомило у Telegram-каналі. 

"Протягом минулої ночі ... чергові засоби ППО знищили чотири тактичні ракети і 117 БпЛА літакового типу", – йдеться в дописі. 

Місцеві пабліки пишуть про вибухи на військових аеродромах "Борисоглібськ", "Балтимор" і "Саваслейка".

Відомство пише, що 37 дронів і чотири ракети нібито знищили над територією Курської області, ще 37 БпЛА – над Воронезькою областю. 17 безпілотників нібито збили над Бєлгородською, 11 – над Нижньогородською, дев'ять – над Волгоградською, три – над Брянською, два – над Орловською та один – над Ростовською областями рф.

Наслідки ударів дронів, а також їхнього збиття російське Міноборони замовчує.

 
війна в Українівтрати рф

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