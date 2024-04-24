В росії заявили про атаку на металургійний комбінат і нафтобазу
Про це пишуть місцеві пабліках про вибух.
"Відбулося падіння БПЛА у промисловій зоні міста Липецька. Жертв немає. На місці події працюють правоохоронці", - повідомив губернатор області Ігор Артамонов.
Інших деталей він не оприлюднив.
Крім того, зранку поруч із російським Смоленськом спалахнула пожежа на нафтобазі.
Губернатор регіону повідомив про загоряння на паливно-енергетичних об'єктах в двох районах області. В одному з цих районів палає нафтобаза.
"Загоряння на паливно-енергетичних об'єктах сталися у двох районах Смоленської області після атаки БПЛА", - сказав губернатор Анохін, слова якого передають російські ЗМІ.
Він додав, що пожежі спалахнули на території Смоленського та Ярцевського районів.
Українська сторона наразі не дала коментарів.