Вночі безпілотник впав на промзону російського Липецька.

Про це пишуть місцеві пабліках про вибух.

"Відбулося падіння БПЛА у промисловій зоні міста Липецька. Жертв немає. На місці події працюють правоохоронці", - повідомив губернатор області Ігор Артамонов.

Інших деталей він не оприлюднив.

Крім того, зранку поруч із російським Смоленськом спалахнула пожежа на нафтобазі.

Губернатор регіону повідомив про загоряння на паливно-енергетичних об'єктах в двох районах області. В одному з цих районів палає нафтобаза.

"Загоряння на паливно-енергетичних об'єктах сталися у двох районах Смоленської області після атаки БПЛА", - сказав губернатор Анохін, слова якого передають російські ЗМІ.

Він додав, що пожежі спалахнули на території Смоленського та Ярцевського районів.

Українська сторона наразі не дала коментарів.