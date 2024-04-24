Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В росії заявили про атаку на металургійний комбінат і нафтобазу

24 квітня 2024, 08:41
В росії заявили про атаку на металургійний комбінат і нафтобазу
Фото: firtka.if.ua
Вночі безпілотник впав на промзону російського Липецька.

Про це пишуть місцеві пабліках про вибух.

"Відбулося падіння БПЛА у промисловій зоні міста Липецька. Жертв немає. На місці події працюють правоохоронці", - повідомив губернатор області Ігор Артамонов.

Інших деталей він не оприлюднив. 

Крім того, зранку поруч із російським Смоленськом спалахнула пожежа на нафтобазі. 

Губернатор регіону повідомив про загоряння на паливно-енергетичних об'єктах в двох районах області. В одному з цих районів палає нафтобаза.

"Загоряння на паливно-енергетичних об'єктах сталися у двох районах Смоленської області після атаки БПЛА", - сказав губернатор Анохін, слова якого передають російські ЗМІ.

Він додав, що пожежі спалахнули на території Смоленського та Ярцевського районів.

Українська сторона наразі не дала коментарів. 

 
Втрати росії на війніРосія

Останні матеріали

росіяни прорвалися до Очеретиного. І намагаються закріпити успіх – Том Купер
Cуспільство
росіяни прорвалися до Очеретиного. І намагаються закріпити успіх – Том Купер
Переклад iPress – 24 квітня 2024, 13:44
Пропагандони мають нову героїню у Вашингтоні. Вони лютують через
Політика
Пропагандони мають нову героїню у Вашингтоні. Вони лютують через "зраду" республіканців – Джулія Девіс
Переклад iPress – 24 квітня 2024, 12:33
Європа, а не НАТО, має відправити війська в Україну. Чому не слід хвилюватися через ризики ескалації – Foreign Affairs
Політика
Європа, а не НАТО, має відправити війська в Україну. Чому не слід хвилюватися через ризики ескалації – Foreign Affairs
Переклад iPress – 24 квітня 2024, 08:53
Нема причин поки радіти оголошенню про американську допомогу. Що дозволяє росіянам просуватися – Том Купер
Політика
Нема причин поки радіти оголошенню про американську допомогу. Що дозволяє росіянам просуватися – Том Купер
Переклад iPress – 23 квітня 2024, 16:53
Багато дрібних дій. росіяни продовжують наполегливо атакувати українські позиції за підтримки авіації та артилерії – Дональд Гілл
Cуспільство
Багато дрібних дій. росіяни продовжують наполегливо атакувати українські позиції за підтримки авіації та артилерії – Дональд Гілл
Переклад iPress – 23 квітня 2024, 11:21
російська загроза не щезне. Без європейського переозброєння НАТО прирікає себе на поразку – Ендрю Міхта
Політика
російська загроза не щезне. Без європейського переозброєння НАТО прирікає себе на поразку – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 23 квітня 2024, 08:08
Проросійська фракція Республіканської партії програла. Тепер Україна має перемогти – Енн Епплбом
Політика
Проросійська фракція Республіканської партії програла. Тепер Україна має перемогти – Енн Епплбом
Переклад iPress – 22 квітня 2024, 16:11
Чортівня закінчилася і ми повинні виграти цю битву. Як відбувалося результативне голосування в Конгресі – Філліпс О'Брайен
Політика
Чортівня закінчилася і ми повинні виграти цю битву. Як відбувалося результативне голосування в Конгресі – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 квітня 2024, 12:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється